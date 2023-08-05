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Полиция Нью-Йорка разогнала встречу стримера, на которой начались погромы

CBS: полиция Нью-Йорка разогнала фан-встречу стримера, на которой начались погромы

В Нью-Йорке около тысячи полицейских разогнали фан-встречу стримера Кая Сената, на которой начались погромы, сообщает CBS News.

Два дня назад блогер, у которого более 9 млн подписчиков на Twitch и других социальных сетях, анонсировал «раздачу» подарков в парке Юнион-сквер, среди которых были игровые консоли, ПК, клавиатуры, игровые кресла, наушники и другие товары. В результате на встречу пришло несколько тысяч человек.

Как сообщает CBS, ситуация вышла из-под контроля. Собравшиеся начали бросать бутылки, камни и банки с краской, которые были взяты со строительной площадки в парке. По данным полиции, было задержано 65 человек. 30 задержанных — несовершеннолетние.

Сената также задержали. Его, среди прочего, подозревают в подстрекательстве к беспорядкам и незаконному собранию.

NBC со ссылкой на начальника полиции Нью-Йорка Джеффри Мэддри сообщает, что в результате беспорядков трое офицеров полиции получили ранения, еще один сломал руку.

Теги
Нью-Йорк Twitch полиция погром
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