Полиция Нью-Йорка разогнала встречу стримера, на которой начались погромы

В Нью-Йорке около тысячи полицейских разогнали фан-встречу стримера Кая Сената, на которой начались погромы, сообщает CBS News.

Два дня назад блогер, у которого более 9 млн подписчиков на Twitch и других социальных сетях, анонсировал «раздачу» подарков в парке Юнион-сквер, среди которых были игровые консоли, ПК, клавиатуры, игровые кресла, наушники и другие товары. В результате на встречу пришло несколько тысяч человек.

Как сообщает CBS, ситуация вышла из-под контроля. Собравшиеся начали бросать бутылки, камни и банки с краской, которые были взяты со строительной площадки в парке. По данным полиции, было задержано 65 человек. 30 задержанных — несовершеннолетние.

Сената также задержали. Его, среди прочего, подозревают в подстрекательстве к беспорядкам и незаконному собранию.

NBC со ссылкой на начальника полиции Нью-Йорка Джеффри Мэддри сообщает, что в результате беспорядков трое офицеров полиции получили ранения, еще один сломал руку.