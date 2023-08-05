В Киеве начали устанавливать герб Украины на монумент «Родина-мать»

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В Киеве начали устанавливать герб Украины — трезубец — на монумент «Родина-мать». Трансляцию монтажа ведет телеканал ТСН.

По первоначальному проекту герб должны были сделать из украинской стали на «Запорожстали». Но после изготовления сплава Минкульт Украины ее забраковал, заявив, что материал не отвечает техническим требованиям, потому что он должен быть идентичен тому, из которого изготовили сам монумент. В ведомстве отметили, что предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции.

В итоге для изготовления трезубца использовали сталь европейского производства, саму фигуру сделали на одном из киевских предприятий. Стоимость герба для монумента составила 28 млн грн, деньги собрали доноры и меценаты, сообщал Минкульт.

Автор герба — скульптор Алексей Пергаменщик, писало издание «Страна». «С середины мая я почти не спал, почти не ел и не видел семью. Постоянно занимался, общался с автором герба, который был утвержден на законодательном уровне в 1992 году. Мы с ним общались, как геральдически правильно изобразить герб на скульптуре. Абсолютно ничего не меняли в плане пропорций самого герба: все радиусы, углы и все соотношения идентичны тем, которые прописаны в Конституции», — рассказал скульптор.

Памятник «Родина-мать» находится на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Он был открыт в 1981 году генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Высота памятника — 102 м (с постаментом), это пятый по высоте памятник в мире. На щите в руке фигуры женщины был герб Советского Союза, его начали демонтировать 26 июля.

Директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в конце июля заявил, что «Родину-мать» переименуют в «Украину-мать». Соответствующее решение было принято на заседании ученого совета музея. Савчук выразил надежду, что Минкульт страны утвердит решение накануне Дня независимости Украины 24 августа.