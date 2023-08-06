Шесть вагонов ехавшего на Украину состава с зерном сошли с рельсов на юге Молдавии

Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов на юге Молдавии

Шесть вагонов грузового поезда. который перевозил зерно, сошли с рельсов на юге Молдавии из-за повреждения путей. Об этом сообщила «Железная дорога Молдавии» в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Авария произошла вечером 5 августа, около 16:00 по местному времени (совпадает с мск). «На участке железнодорожных путей Кульма — Чадыр-Лунга шесть вагонов с зерном сошли с рельсов. Предварительной причиной аварии является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность», — сказано в сообщении.

Состав из 61 вагона следовал со станции Бессарабка в порт Рени на Украине, уточнили в компании. Из-за схода с рельсов вагонов произошел сбой в движении поездов на маршруте, сейчас его восстанавливают.

О пострадавших компания не сообщала.

В конце июля грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Монтана неподалеку от города Гавр. Как сообщал представитель BNSF Railway — второй по величине трансконтинентальной железной дороги в Северной Америке, с рельсов сошли 11 из 25 вагонов состава. В результате никто не пострадал, утечки опасных веществ не произошло (в одном из вагонов находился растворитель для краски).