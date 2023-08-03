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Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкалье

Прокуратура: четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона грузового поезда в Забайкалье сошли с рельсов, три из них опрокинулись, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в телеграм-канале.

Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, ночью 2 августа на путях необщего пользования станции «Голубичная» Забайкальской железной дороги четыре вагона сошли с рельсов. Задержек движения поездов не было. На место происшествия выехали следователи Читинского МВД России на транспорте.

В июне в Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Никто не пострадал. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий, уточнял губернатор региона Вячеслав Гладков. После начала российской военной операции на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали о диверсиях на железных дорогах.

Теги
грузовой поезд сход с рельсов Забайкалье прокуратура
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