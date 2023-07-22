Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Монтана

Грузовой поезд сошел с рельсов неподалеку от города Гавр в американском штате Монтана. Об этом сообщила местная газета Havre daily news со ссылкой на представителей BNSF Railway — второй по величине трансконтинентальной железной дороги Северной Америки.

Пострадавших в ходе инцидента нет, как и утечки опасных веществ, причина схода расследуется. В числе сошедших с рельсов вагонов был один, перевозивший растворитель для краски, но он остался запечатанным и не представляет непосредственной опасности. Людям посоветовали избегать окрестностей происшествия.

По данным BNSF, 11 из 25 вагонов поезда сошли с рельсов к востоку от Гавра. Гендиректор BNSF по связям с общественностью Лена Кент сообщила, что сход произошел в 16:39 (23:39 мск). Как рассказала координатор службы по чрезвычайным ситуациям округа Хилл Аманда Фрикель, бригады специалистов будут работать всю ночь, чтобы рельсы снова стали доступны для проезда к вечеру субботы.

В апреле в американском штате Мэн сошел с рельсови загорелся поезд, перевозивший, в том числе, опасные вещества. Компания Canadian Pacific Railways (Канадские тихоокеанские железные дороги), которой принадлежал состав, заявила, что он сошел с рельсов из-за размытия путей в районе озера Мусхед. Оно является крупнейшим водоемом с пресной водой в штате.