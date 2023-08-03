В Курской области под обстрел попала деревня Елизаветовка

Фото: Google Maps

В деревне Елизаветовка Курской области в результате обстрела со стороны Украины произошли четыре взрыва, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Деревня находится в Глушковском районе, который граничит с Украиной.

«Всего зафиксировано четыре прилета. В результате повреждены линия электропередачи и газовая труба», — написал глава региона.

Он добавил, что повреждения получили также окна, фасады и заборы двух домовладений.

Об обстреле Елизаветовки Старовойт сообщал 1 августа. Тогда в деревне произошло десять взрывов, тип боеприпасов он не уточнил.



«Насчитали десять прилетов. В результате пострадали два домовладения, поврежден один автомобиль. Окажем собственникам помощь в ликвидации последствий», — написал он.

