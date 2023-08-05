Авиакомпания «Туркменистан» приостановила рейсы в Москву до конца октября

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Авиакомпания «Туркменистан» (Turkmenistan airlines) прекращает с 8 августа по 28 октября выполнение полетов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад, вместо них будут выполняться рейсы Ашхабад — Казань — Ашхабад. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Теперь пассажирам, имеющим авиабилеты Москва — Ашхабад, необходимо самостоятельно прибыть в Казань за три часа до вылета согласно дате и времени, указанным в авиабилете. Ранее купленные билеты из Ашхабада в Москву можно переоформить или вернуть без удержаний сборов.

Рейсы в Москву из Ашхабада «Туркменистан» не выполняет с 1 августа. Тогда авиакомпания сообщила, что приняла такое решение «в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов».

Рейсы из Туркмении в Россию, помимо «Туркменских авиалиний», выполняет авиакомпания S7. С пересадкой из Ашхабада в Москву также можно добраться на самолетах Flydubai.

За последние дни московский аэропорт Внуково дважды приостанавливал работу из-за атак беспилотников на Москву. В первый раз это произошло 30 июля, были задержаны несколько ночных и утренних рейсов на вылет и прилет. В ту ночь из-за атаки украинских дронов фасады на двух офисных башнях в «Москва-Сити» получили повреждения, жертв и пострадавших не было.