Шойгу наградил военнослужащих группировки войск «Центр»

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Министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим группировки войск «Центр» в зоне проведения военной операции на Украине на краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны.

Военные были награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» и «Мужества», а также медалями «За отвагу» и знаком отличия «Георгиевский крест». Офицеры, которые отметились личным мужеством, получили также именное оружие — пистолеты Ярыгина.

После церемонии награждения министр пообщался с военными и поинтересовался, есть ли среди них те, кто лично захватил или уничтожил военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, он спросил, были ли уничтожены немецкие танки Leopard. Командующий группировкой Андрей Мордвичев ответил, что на этот вид бронетехники группировки «не везет». Шойгу отметил, что «может до вас и не доедут еще», поскольку другие военные их «там крепко бьют».

Также Шойгу провел совещание с главой Минпромторга Денисом Мантуровым по вопросам выполнения гособоронзаказа в штабе группировки войск.

4 августа Шойгу прибыл в зону военной операции и проверил работу «Центра». Он поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение «успешных наступательных действий на краснолиманском направлении». В частности, министру показали трофейную технику. Мордвичев заявил, что в поставленной с Запада бронетехнике нет комплектов запчастей и инструментов, что не позволяет оперативно отремонтировать ее в зоне боевых действий.