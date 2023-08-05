Мэр Горловки сообщил об одной погибшей в результате обстрела ВСУ
Одна женщина погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в донецком городе Горловка, сообщил мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале.
«В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница Горловки. Светлая память», — написал Приходько.
Как сообщал мэр Донецка Алексей Кулемзин, с 21:00 4 августа до 9:00 5 августа территория города восемь раз обстреливалась со стороны ВСУ. В направлении Киевского и Петровского районов было выпущено 27 снарядов калибром 155 мм, в результате был ранен один мужчина 1982 года рождения. В Киевском районе также повреждения получили многоквартирные дома, газопровод и автомобиль.
Позже Кулемзин уточнил, что после атаки был ранен еще один мужчина 1955 года.
Донецк и другие города ДНР регулярно попадают под обстрелы со стороны ВСУ. 31 июля в результате атаки на центр Донецка был уничтожен пассажирский автобус, в который попал снаряд. Два человека погибли, еще шесть получили ранения.