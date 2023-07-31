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Пушилин сообщил о погибших и раненых после обстрела центра Донецка

Пушилин: два человека погибли и шестеро пострадали после обстрела ВСУ центра Донецка
Сюжет
Военная операция на Украине
Под обстрел ВСУ попал район городского загса в центре города, загорелись автобус и несколько автомобилей. По словам Пушилина, в результате атаки двое погибли, еще шесть человек получили ранения
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

В результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ уничтожен пассажирский автобус, два человека погибли, еще шесть получили ранения, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, попадания были зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах города. «По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — заявил Пушилин.

Помимо этого ВСУ с помощью беспилотника атаковали водоканал в Ясиноватой, повреждения получила инфраструктура предприятия, добавил врио главы региона.

Фото:kulemzin_donetsk / Telegram Фото:kulemzin_donetsk / Telegram Фото:kulemzin_donetsk / Telegram Фото:kulemzin_donetsk / Telegram Фото:kulemzin_donetsk / Telegram Фото:kulemzin_donetsk / Telegram

После начала спецоперации обстрелы жилых кварталов Донецка и других городов в ДНР участились, о жертвах и пострадавших неоднократно сообщали власти региона. В конце сентября 2022 года ДНР, а также ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России, в регионах было введено военное положение.

В телеграм-канале Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ДНР говорится, что за последние часы Донецк несколько раз подвергался обстрелам из реактивных систем залпового огня со стороны подконтрольных Украине населенных пунктов Карловка и Константиновка. Последний раз об обстреле столицы региона в СЦКК сообщали в районе 11:00 — тогда по городу было выпущено три 155-мм снаряда.

Последний раз Пушилин сообщал о массированном обстреле Донецка 28 июля. Тогда он заявил, что артатаке подверглись Ворошиловский, Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы (половина городских районов). По его словам, в результате ударов погиб один человек, еще восемь, в том числе девочка 2014 года рождения, получили ранения. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. 29 июля в результате обстрела Куйбышевского района была ранена трехлетняя девочка, 30 июля в том же районе при обстреле пострадали две женщины.

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Пушилин сообщил о погибших и раненых после обстрела центра Донецка
Пушилин сообщил о погибших и раненых после обстрела центра Донецка

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
обстрел Донецк ДНР Военная операция на Украине Автобус Денис Пушилин
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