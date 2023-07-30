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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в ДНР

Минобороны: российская армия отразила атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские войска отразили атаки ВСУ в направлении Урожайного и Старомайорского. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражена атака противника в направлении Урожайного. <...> Отражена атака двух штурмовых групп и одной группы пехоты ВСУ в направлении Старомайорского», — сказал он.

После этого солдаты ВСУ отступили. В ходе боевой операции российские войска взяли в плен одного украинского военнослужащего.

Одновременно с этим бои шли на купянском направлении. Группировка войск «Запад» сорвала попытку ВСУ перебросить на это направление свои резервы, передает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» полковника Сергея Зыбинского.

«Противник из состава 32-й отдельной механизированной бригады предпринял очередную попытку перебросить резервы на передовые позиции. В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки», — рассказал Зыбинский.

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По словам представителя Минобороны, потери ВСУ составили до одного отделения и БТР M113. Также российские войска нанесли девять ударов по скоплениям живой силы и огневых средств при помощи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 «Западной» группировки войск.

«В ходе наступательных действий на куземовском направлении штурмовые группы мотострелкового полка Балтийского флота овладели двумя опорными пунктами, двумя наблюдательными постами и тремя блиндажами противника в районе населенного пункта Новоселовское», — добавил Зыбинский.

Накануне Минобороны отчиталось о боях в Херсонской области. Российские артиллеристы накрыли плотным огнем группы украинских диверсантов в районе села Садовое. Также было нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районе населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское.

Теги
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