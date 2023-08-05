Захарова рассказала, когда Россия откроет посольство в Буркина-Фасо

Захарова: Россия до конца года откроет посольства в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо

Россия откроет посольства в африканских странах Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее до конца года, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Приступаем к обсуждению с нашими партнерами вопросов технического характера», — рассказала Захарова.

25 июля посол по особым поручениям МИД Олег Озеров говорил, что Россия готовится открыть посольства в большинстве государствах Африки. По его словам, сейчас власти собираются начать с «небольшого количества», но в конечном итоге российские дипмиссии будут «практически во всех африканских странах».

В октябре 2022 года в Буркина-Фасо произошел военный переворот — второй с начала года. Власть захватил капитан Ибрагим Траоре, ставший президентом страны. Он же приезжал на форум «Россия-Африка», проходивший в Санкт-Петербурге, и встречался с президентом России Владимиром Путиным. Экваториальную Гвинею на встрече представлял президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого.