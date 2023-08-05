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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о срыве атаки штурмовиков украинских военных в ЛНР

Минобороны: артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Новодонецкого
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Военная операция на Украине

Войска России сорвали атаки штурмовых групп украинских механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил «РИА Новости» глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, в районе Серебрянского лесничества артиллерии удалось сорвать попытки атаковать со стороны украинских военнослужащих. В ходе контратаки погибли до 90 бойцов ВСУ, были уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины и два миномета. Также системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника.

Серебрянское лесничество находится к югу от Кременной — города в ЛНР.

Как рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, в районе поселка городского типа Новодонецкий российские артиллеристы уничтожили украинский пункт управления беспилотной авиацией. Помимо этого, беспилотники-камикадзе «Ланцет» разрушили две украинские самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» в ДНР.

4 августа Минобороны сообщило, что за время продолжающегося третий месяц наступления украинская сторона потеряла больше 4,9 тыс. единиц вооружения. Среди них — 25 немецких танков Leopard. семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.

Теги
Минобороны Красный Лиман ЛНР Украина
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