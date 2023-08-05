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Мадуро обвинил Трампа в организации покушения на себя в 2018 году

Мадуро обвинил экс-президента США Трампа в организации покушения на себя в 2018 году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил экс-президента США Дональда Трампа в организации покушения на себя в 2018 году, передает TeleSUR.

Трамп и его правительство отдали приказ экс-президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу совершить покушение, сказал Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы.

По его словам, Хуан Мануэль Сантос финансировал «подготовку террористической группы» в последние дни своего президентства и за несколько дней до покушения говорил, что скоро в Венесуэле «произойдут коллапс и смена режима».

Покушение на Мадуро было совершено 4 августа 2018 года в Каракасе во время его выступления на церемонии празднования 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии.

Как говорил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль, организаторы покушения использовали два дрона, начиненных взрывчаткой C4. На каждом летательном аппарате было около килограмма взрывчатого вещества. Они должны были пролететь вдоль проспекта Боливара, где на трибуне находился президент страны. Снайперы из президентской охраны сбили дроны на подлете.

Охрана укрыла Мадуро бронежилетами и увела с трибуны. Сам президент не пострадал, однако ранения получили несколько военных.
 

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Теги
Венесуэла Дональд Трамп покушение
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