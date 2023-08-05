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Теракт на Крымском мосту ,  
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Советник Аксенова опроверг атаку на Крымский мост

Советник Аксенова Крючков: атаки непосредственно на Крымский мост не было
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Теракт на Крымском мосту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале написал, что атаки «непосредственно» Крымского моста и взрывов в его районе не было.

По его словам, мост второй или третий раз за сутки закрыли из-за угрозы нападения. Крючков заверил, что профильные службы и министерства находятся в круглосуточной готовности.

За несколько минут до этого советник Сергея Аксенова сообщил, что жители Керчи поздно вечером 4 августа слышали громкие звуки, которые не имели отношения к Крымскому мосту. Причину их появления он не уточнил.

Движение на мосту приостановили ближе к ночи 5 августа, в этом районе объявили сигнал «Тревога».

Мост иногда закрывают по несколько раз в день.Регулярные перекрытия начались после того, как 17 июля мост атаковали два надводных беспилотника. Погибли два человека, один пролет автодорожной части по направлению в Тамань был полностью разрушен. Россия обвинила в произошедшем Украину. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов подтвердил, что к атаке причастна Служба безопасности страны.

Теги
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