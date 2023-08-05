В Саудовской Аравии подтвердили намерение провести встречу по Украине

В Саудовской Аравии городе Джидда 5 августа пройдет встреча советников по национальной безопасности и представителей ряда стран по вопросу украинского кризиса, сообщает Саудовское агентство печати.

«Проведение этой встречи знаменует собой продолжение гуманитарных инициатив и усилий, предпринятых в этом отношении Его Королевским Высочеством принцем Мохаммедом бен Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом, наследным принцем и премьер-министром», — говорится в сообщении.

Накануне Politico со ссылкой сообщило, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах саммита по урегулированию конфликта на Украине.

Как писало издание, цель встречи — объединить страны глобального Юга, то есть Бразилию, Индию и Южную Африку с европейскими странами и США вокруг мирного плана по Украине. Россию на саммит не пригласили. Украинская сторона будет представлена на встрече.

Власти России сообщали о намерении следить за конференцией в Джидде. «Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся, о чем, собственно, планируют организаторы вести речь. Мы неоднократно говорили, что любые попытки, которые способствуют мирному урегулированию, достойны положительной оценки», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.