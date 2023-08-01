При обстреле Елизаветовки в Курской области насчитали десять взрывов

Фото: Яндекс.Карты

В первый день августа под обстрелом со стороны ВСУ оказалось село Елизаветовка Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, всего произошло десять взрывов, тип боеприпасов он не уточнил.

«Насчитали десять прилетов. В результате пострадали два домовладения, поврежден один автомобиль. Окажем собственникам помощь в ликвидации последствий», — написал глава региона.

Накануне Старовойт рассказал, что со стороны Украины были обстреляны два поселка в регионе.

В поселке Теткино в Глушковском районе зафиксировали пять прилетов в районе улицы Белопольской. «Повреждено несколько домовладений. Окажем помощь в ликвидации последствий», — написал глава региона.



Также обстрелу подвергся поселок Краснооктябрьский. В результате удара там была повреждена линия электропередачи, населенный пункт оказался обесточен.

