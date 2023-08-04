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Путин подписал закон о переводах между своими счетами без комиссии

Путин подписал закон о закон запрете комиссий за переводы самому себе до ₽30 млн

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит гражданам совершать денежные переводы между своими счетами без комиссии в размере до 30 млн руб. в месяц. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Он затрагивает операции между счетами одного клиента в разных банках. Как указывал Банк России, мера будет распространяться на три способа переводов:

  • по номеру телефона с помощью Системы быстрых платежей;
  • по номеру счета через мобильные приложения банков;
  • на операции, совершаемые в личном кабинете на сайте банка на свой счет в другом банке.

Банкам запрещено ограничивать размер или количество таких денежных переводов, если они не превышают установленный лимит. Положения законопроекта не затрагивают операции в банковских отделениях или с использованием переводов по номеру карты.

Новое правило установили «в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для особого перемещения физическими лицами денежных средств между банками», говорилось в пояснительной записке к законопроекту. Там добавляется, что банки устанавливают повышенные тарифы за снятие наличных, закрытие счетов, перевод денег со счета в одном банке на счет того же человека в другом.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в июле 2022 года. При рассмотрении законопроекта в первом чтении максимальная сумма перевода без комиссий между своими счетами составляла 1,4 млн руб. Ряд крупных банков предлагали снизить лимит бесплатных переводов самому себе до 300–600 тыс. руб. 

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