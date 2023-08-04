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В брянском селе после обстрела загорелась постройка

Богомаз: ВСУ обстреляли село Случевск в Брянской области, загорелась одна постройка
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Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. В результате обстрела загорелась хозяйственная постройка, экстренные службы уже работают на месте.

Село Случевск расположено на правом берегу реки Судость, в 1 км от границы с Украиной.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны.

3 августа Богомаз рассказывал, что ВСУ обстреляли село Соловьевка Климовского района Брянской области. Тогда было частично нарушено энергоснабжение как самой Соловьевки, так и близлежащего Каменского Хутора. 1 августа украинские военные обстреляли село Чуровичи Климовского района, в результате были повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля и здание недействующего социального учреждения.

В брянском селе после обстрела загорелась постройка
В брянском селе после обстрела загорелась постройка

Теги
Александр Богомаз ВСУ Брянская область обстрел
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