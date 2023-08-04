Хинштейн: в честь погибшего главы МЧС Евгения Зиничева будет выпущена почтовая марка

В России выпустят почтовую марку с погибшим главой МЧС Зиничевым

Почтовая марка, посвященная Евгению Зиничеву (Фото: Hinshtein / Telegram)

Почтовая марка, посвященная бывшему главе МЧС Евгению Зиничеву, погибшему 8 сентября 2021 года, будет выпущена в обращение 18 августа, в день его рождения.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, комиссия Минцифры по госзнакам почтовой оплаты поддержала обращение о выпуске марки, посвященной Зиничеву.

Ее тираж составит 60 тыс. экземпляров.

В конце 2022 года, в День спасателя 27 декабря, в Москве открыли памятник Зиничеву.

Скульптура работы Михаила Баскакова была установлена на Кременчугской улице, в сквере Дмитрия Михайлика, расположенном напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России.

Генерал армии Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. Он погиб 8 сентября 2021 года во время учений в Норильске. Как сообщили в министерстве, Зиничев пытался спасти поскользнувшегося на краю скалы кинорежиссера Александра Мельника, который приехал в Норильск, чтобы искать подходящие для съемок документального фильма площадки. Министру не удалось спасти кинорежиссера, погибли оба.

9 сентября 2021 года президент Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».