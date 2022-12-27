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В Москве открыли памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

Церемония состоялась в День спасателя. Инициатором идеи установки памятника стало Российское военно-историческое общество, в декабре 2021 года инициативу поддержали депутаты Мосгордумы
Церемония открытия памятника Евгению Зиничеву
Церемония открытия памятника Евгению Зиничеву (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В Москве в День спасателя, 27 декабря, открылся памятник Герою России, бывшему главе МЧС, генералу армии Евгению Николаевичу Зиничеву погибшего 8 сентября 2021 года. В церемонии открытия участвовал глава Минобороны России Сергей Шойгу, который возглавлял МЧС с 1994 по 2012 год.

Скульптура работы Михаила Баскакова была установлена на Кременчугской улице в сквере Дмитрия Михайлика, расположенного напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России.

По информации «РИА Новости», в мероприятии участвовали вдова Зиничева Наталья, директор Росгвардии Виктор Золотов и помощник президента России Владимир Мединский, нынешний глава МЧС Александр Куренков.

Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. Он погиб 8 сентября 2021 года во время учений в Норильске. Как сообщили в министерстве, Зиничев пытался спасти поскользнувшегося на краю скалы кинорежиссера Александра Мельника, который приехал в Норильск, потому что искал место для съемок документального фильма.

Зиничеву посмертно присвоили звание Героя России, его похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

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