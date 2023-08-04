Расходы бюджета на иномарки выросли более чем в два раза в 2023 году
На приобретение автомобилей иностранного производства по государственным закупкам в первом полугодии 2023 года было израсходовано 464 млн руб, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Торгов».
Это более чем в два раза больше, чем было потрачено на иномарки за тот же период прошлого года. При этом количество таких закупок также увеличилось.
«В первом полугодии 2023 года расходы на закупки иностранных автомобилей <…> выросли на 133% — со 199 млн до 464 млн рублей. В первом полугодии 2022 года на иномарки пришлось 7,5% от общего объема расходов на госзакупки авто, а в январе—июне этого года — уже 18,5%. <…> Выросло и количество проведенных закупок иномарок — с 77 до 96 процедур», — выяснили эксперты.
В то же время затраты государства на отечественный автопром сократились на 15% — с 2,39 млрд рублей в первом квартале прошлого года до 2,01 млрд рублей в этом году.
Президент России Владимир Путин 3 августа 2023 года заявил, что госслужащие должны ездить на автомобилях российского производства.
По его словам, министерства, ведомства и Управление делами президента просили продолжить закупки иностранных машин. «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — заявил президент.
На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы первыми опробуют на себе автомобили отечественного производства вместо иномарок. По его словам, депутаты для служебных поездок будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус».
«В скором времени начнется выпуск автомобилей «Волга». Планируем востребовать и его», — уточнил спикер.