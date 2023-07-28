Совфед одобрил закон о запрете на выезд после вручения повестки
Совет Федерации одобрил закон, который вводит запрет на выезд из России для гражданина с момента вручения ему повестки, передает корреспондент РБК.
Законопроект устанавливает, что запрет на выезд за границу — это временная мера для обеспечения явки в военкомат. Запрет начнет действовать с момента появления повестки в реестре. Решение о запрете на выезд призывника из страны будет формировать военный комиссариат в день направления ему повестки.
25 июля депутаты Госдумы предложили внести эту поправку в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета.
В апреле Госдума приняла закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках, Совфед его одобрил.
Теперь повестки будут вручать еще и в электронной форме, а не только лично или через работодателя. Юридическая сила у всех повесток будет одинаковой. Электронные повестки будут считаться врученными с момента их размещения на информационном ресурсе (реестре повесток), отправленные по почте — с момента доставки.
Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что реестр повесток заработает к осеннему призыву.