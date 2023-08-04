В Канске произошел взрыв газа в пятиэтажке

За медицинской помощью обратились 11 человек, госпитализированы семеро. Взрыв произошел во время работ по замене газопровода

Фото с места происшествия (Фото: kansk_adm / VK)

В пятиэтажке городе Канске Красноярского края произошел взрыв бытового газа, госпитализированы четыре человека, сообщает региональное управление МВД.

Всего за медицинской помощью обратились 11 человек, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Красноярского края. «Из этого числа семеро госпитализированы в межрайонную больницу, то есть в больнице семь человек. Из числа семи у двоих состояние оценивается как тяжелое. У остальных средняя степень тяжести либо легкая», — рассказали в пресс-службе Минздрава. Детей среди пострадавших нет.

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Взрыв произошел в доме на улице Каландарашвили. Территория дома оцеплена, на место выехало руководство канского ОВД. Повреждены квартиры с первого по пятый этаж, в одной из них начался пожар. На место выехали 38 спасателей и 14 единиц техники, от МЧС России — 26 человек и девять единиц техники. Специалисты установили, что стены дома не повреждены, в отличие от межкомнатных перегородок, окон и дверей.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что взрыв произошел при проведении работ по замене трубопровода. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда.

В июне в квартире пятиэтажного дома в Красновишерске в Пермском крае произошел взрыв газа. Из дома эвакуировали 60 человек, в том числе пятерых детей. В результате взрыва один человек получил травмы. После взрыва начался пожар на площади 50 кв. м, его ликвидировали спустя два часа.