branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 03 авг, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 03 авг, 16:35
ЦСКА подписал лучшего молодого футболиста Узбекистана Спорт, 15:48
Как взрывом газа в Канске в жилой пятиэтажке вынесло окна. Видео Общество, 15:47
Не игравшая 10 лет Чакветадзе попала в альтернативные списки турниров ITF Спорт, 15:46
Как создать инвесткомитет в компании — 9 рекомендаций Pro, 15:45
Минобороны сообщило о потере украинской армией 25 танков Leopard Политика, 15:43
Собянин рассказал о новом облике «Олимпийского» после реновации Город, 15:41
Путин подписал закон об изменениях в правилах собраний жильцов Недвижимость, 15:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Канске произошел взрыв газа в пятиэтажке Общество, 15:17
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 15:16
Корейская криптобиржа Upbit обогнала Coinbase и OKX по объемам торгов Крипто, 15:08
Самарский министр здравоохранения опроверг информацию о своем задержании Политика, 15:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:04
«Спартак» отказался покупать игрока «Селтика» за «сумасшедшие деньги» Спорт, 14:59
Заммэра Бочкарев рассказал о работе площадки МУФ-2023 в парке «Зарядье» Город, 14:57
Общество ,  
0 

В Канске произошел взрыв газа в пятиэтажке

В Канске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, есть пострадавшие
За медицинской помощью обратились 11 человек, госпитализированы семеро. Взрыв произошел во время работ по замене газопровода
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия (Фото: kansk_adm / VK)

В пятиэтажке городе Канске Красноярского края произошел взрыв бытового газа, госпитализированы четыре человека, сообщает региональное управление МВД.

Всего за медицинской помощью обратились 11 человек, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Красноярского края. «Из этого числа семеро госпитализированы в межрайонную больницу, то есть в больнице семь человек. Из числа семи у двоих состояние оценивается как тяжелое. У остальных средняя степень тяжести либо легкая», — рассказали в пресс-службе Минздрава. Детей среди пострадавших нет.

В Канске произошел взрыв газа в пятиэтажке
Video

Взрыв произошел в доме на улице Каландарашвили. Территория дома оцеплена, на место выехало руководство канского ОВД. Повреждены квартиры с первого по пятый этаж, в одной из них начался пожар. На место выехали 38 спасателей и 14 единиц техники, от МЧС России — 26 человек и девять единиц техники. Специалисты установили, что стены дома не повреждены, в отличие от межкомнатных перегородок, окон и дверей.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что взрыв произошел при проведении работ по замене трубопровода. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда.

В июне в квартире пятиэтажного дома в Красновишерске в Пермском крае произошел взрыв газа. Из дома эвакуировали 60 человек, в том числе пятерых детей. В результате взрыва один человек получил травмы. После взрыва начался пожар на площади 50 кв. м, его ликвидировали спустя два часа.

Авторы
Теги
Мир Ландау, Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Анастасия Серова Анастасия Серова
Красноярский край взрыв МВД новости
Материалы по теме
Неизвестный взорвал гранату около Москва-Сити
Общество
Житель Подмосковья взорвал дома гранату и погиб
Общество
Более 30 человек погибли при взрыве газа в ресторане в Китае
Общество