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В пятиэтажном доме в Пермском крае взорвался газ

МЧС: в Пермском крае в пятиэтажном доме произошел взрыв газа, один человек пострадал

В квартире пятиэтажного дома в Красновишерске в Пермском крае произошел взрыв газа, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

Сообщение о взрыве в доме на улице Лоскутова поступило 14 июня в 22:10 по местному времени (20:10 мск).

«По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло разрушение остекления в квартирах, частичное разрушение перегородки между квартирами. Происходит горение домашних вещей», — сообщили в МЧС.

Из дома эвакуировали 60 человек, в том числе пятеро детей, двух человек сняли с четвертого этажа. Однако в результате происшествия был травмирован один человек, добавили в ведомстве.

На место происшествия направили 12 человек личного состава МЧС и пять единиц техники. Пожар на площади 50 кв. м, начавшийся после взрыва, ликвидировали в 22:20 по местному времени.

24 мая газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре, после чего там начался пожар. ЧП произошло в доме на улице Клиническая. К моменту прибытия спасателей огонь охватил 80 кв. м. Возгорание локализовали на площади 100 кв. м. Из здания эвакуировали 56 человек. Одна женщина пострадала, ее госпитализировали с ожогами.

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