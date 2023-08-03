АвтоВАЗ заявил о возможности обеспечить «Ладами» всех чиновников в стране

В АвтоВАЗе сообщили, что смогут обеспечить поставку машин для всех чиновников

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

АвтоВАЗ в состоянии обеспечить нужное количество машин для обеспечения госучреждений в рамках государственных закупок, сообщили в компании.

«На сегодняшний день АвтоВАЗ обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников в необходимых объемах», — цитирует сообщение «РИА Новости».

3 августа президент России Владимир Путин заявил, что госслужащие должны ездить на автомобилях российского производства.

По его словам, министерства, ведомства и Управление делами президента просили продолжить закупки машин, сделав упор на зарубежных производителей. «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сказал Путин.



Чиновники должны понимать, что необходимо развивать отечественные бренды, подчеркнул президент.

Если «где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного — наоборот, даже хорошо», — добавил он. В то же время, по мнению Путина, не нужно в целом отказываться от импорта, но «базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя».