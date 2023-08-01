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В Люберцах начался сильный пожар на складе стройматериалов у «Леруа»
База стройматериалов загорелась в подмосковных Люберцах рядом с «Леруа Мерлен»
В подмосковных Люберцах ликвидируют пожар по адресу Котельнический проезд д. 14В, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание трех ангаров. Площадь уточняется», — говорится в сообщении.
В подмосковном управлении МЧС рассказали, что к тушению привлекаются 39 человек и 10 единиц техники.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пожар произошел на территории строительной базы.
Рядом с этим адресом расположен строительный магазин «Леруа Мерлен».
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