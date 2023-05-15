Псковский суд дал мобилизованному восемь лет за самоволку и пьяное ДТП со смертью человека

Мобилизованному дали 8 лет за самоволку с пьяным ДТП и смертью человека

Фото: Владислав Шатило / РБК

Псковский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы мобилизованного, который самовольно оставил часть и попал в ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба судов Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Дело в отношении осужденного завели по ч. 5 ст. 337 (самовольное оставление части или места службы, а также неявка на службу в срок в период мобилизации или военного положения) и п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии опьянения). Суд пришел к выводу, что мужчина в период мобилизации перестал прибывать на службу без уважительных причин. Осужденный «проводил время по своему усмотрению, уклонившись от исполнения обязанностей военной службы», говорится в судебном постановлении.

В этот период, будучи пьяным, он сел за руль автомобиля Lasa Kalina. Мужчина не справился с управлением и съехал на машине в кювет, при этом автомобиль врезался в дерево. Вместе с осужденным в салоне машины находилась женщина-пассажир. Она получила тяжелые травмы и умерла в больнице.

В сообщении отмечается, что авария произошла 25 января в городе Остров Псковской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.