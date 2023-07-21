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Суд в Москве арестовал военного психолога за оправдание терроризма

Суд в Москве арестовал военного психолога Руденко по статье об оправдании терроризма
Бывшего военного психолога Тимофея Руденко арестовали на два месяца по обвинению по статье об оправдании терроризма. С 2022-го Руденко семь раз арестовывали по статье о хулиганстве. Он выступал против военной операции на Украине
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Перовский районный суд Москвы арестовал военного психолога Тимофея Руденко на два месяца по обвинению по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), сообщила пресс-служба московских судов.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий отказано», — говорится в сообщении.

По ч. 2 ст. 205.2 УК может грозить от пяти до семи лет лишения свободы.

Это уже восьмой арест Руденко с мая прошлого года. До этого его семь раз арестовывали по обвинениям в мелком хулиганстве в рамках административных правонарушений. В последний раз это произошло 26 июня.

Тимофей Руденко несколько лет назад уволился со службы. В 2022-м он опубликовал на одной из своих страниц во «ВКонтакте» пост с осуждением российской военной операции на Украине, а также оставил несколько антивоенных комментариев в Telegram.

Бывший военный психолог связывал задержания с тем, что он — бывший кадровый военный, но выступил против боевых действий.

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Три раза его арестовывали на десять или 15 суток в прошлом году. В мае текущего года его задержали при попытке вылететь в Киргизию, после этого Руденко попадал под арест пять раз. Бывший военный рассказывал о пытках во время пребывания под стражей.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
оправдание терроризма суд арест
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