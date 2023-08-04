Болтон предположил неизбежный выход США из НАТО на втором сроке Трампа

Джон Болтон: США вышли бы из НАТО, если бы Трамп остался президентом на второй срок

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Если бы 45-й президент США Дональд Трамп выиграл выборы 2020 года и остался в Белом доме на второй срок, Америка, скорее всего, вышла бы из НАТО. Об этом заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью шоу The Hill на NewsNation.

«Во время второго президентского срока Трампа мы почти наверняка вышли бы из НАТО», — сказал он.

Он также раскритиковал тех, кто положительно оценивает деятельность Трампа на посту президента. По словам Болтона, все успехи того времени были достигнуты вопреки воле президента США, а не благодаря ей.

«Те, кто делает заявления о действиях Трампа во время первого президентского срока, на самом деле не понимают, как мы достигли того, чего добились. Во многих ситуациях, успешное решение которых теперь приписывают Трампу, он хотел идти в противоположном направлении», — добавил Болтон.

Во время президентства Трампа американские СМИ неоднократно сообщали о том, что президент хотел бы выйти из НАТО. Трамп часто критиковал эту организацию и ее членов за то, что они торгуют с вероятным противником, платят ему деньги, но не вкладываются в развитие вооруженных сил, а надеются на защиту со стороны США.

В 2018 году газета Politico написала, что Трамп пригрозил партнерам выйти из альянса, если те не повысят военные расходы. Позже источник Reuters уточнил, что он действительно упрекнул союзников в слишком низких расходах на оборону, но о выходе не говорил.



Еще до прихода Трампа к власти страны НАТО договорились на саммите в Уэльсе постепенно повысить свои военные расходы до 2% ВВП. Эта цель должны была быть достигнута к 2024 году. Трамп неоднократно упрекал остальных членов организации в том, что они недостаточно вкладываются в ее финансирование. В декабре 2019 года он пригрозил торговыми ограничениями тем, кто не вносит достаточный вклад в бюджет альянса.

Позже Трамп заявлял, что не хочет выходить из НАТО, но настаивает, чтобы другие страны оплачивали справедливую долю расходов на безопасность.