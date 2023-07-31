Балицкий сообщил о гибели трех человек при обстреле магазина в селе
Евгений Балицкий: три человека погибли при ударе по магазину в селе Басань
Три человека погибли, 15 пострадали при обстреле села Басань в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
«Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей», — написал он.
По его словам, под завалами остается 12-летний ребенок, на месте работают спасатели.
В мае Басань уже попадала под обстрел. Тогда член главного совета администрации региона Владимир Рогов
сообщал, что пострадали два человека, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. При обстреле был разрушен жилой дом.
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