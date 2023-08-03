Для тушения аккумуляторного цеха в Воскресенске направили пожарный поезд

Для тушения пожара в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске направили пожарный поезд, сообщила в телеграм-канале Московская железная дорога.

«В его составе цистерны, в которых 122 т воды и 4,5 т пенообразователя», — говорится в сообщении.

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По данным МЧС, сегодня днем в Воскресенске загорелось 200 кв. м нежилого здания. Телеграм-канал Shot уточнил, что общая площадь производственного цеха составляет 5 тыс. кв. м.

Телеграм-канал Baza писал, что в горящем помещении находятся емкости с литием. Вода может вступать в химическую реакцию с этим металлом, поэтому для тушения пожаров в таких случаях используют пену.

К тушению привлекли 86 человек и 24 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения к 16:15. Общая площадь пожара составила 400 кв. м.

В начале недели в подмосковных Люберцах загорелись три ангара на строительной базе недалеко от магазина «Леруа Мерлен». По данным МЧС, возгорание произошло при сварочных работах на складе предприятия по производству резиновых шин. В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. К тушению привлекли 70 человек и 21 единицу техники.