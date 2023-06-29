В Кузбассе трое детей пропали на спуске с пика Поднебесный

Крест на пике Поднебесный (Фото: podnebesnie.ru)

Трое школьников пропали на спуске с пика Поднебесный в Кемеровской области, сообщили РБК в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса. Связи с группой нет, ведутся поиски.

ГУ МВД по региону сообщило, что пропавшим детям от 13 до 15 лет. Во время спуска 28 июня они ушли вперед от группы, но к лагерю не вышли. В поисковой операции участвуют четыре группы, которые обследуют различные районы, задействованы беспилотники.

Высота пика Поднебесный составляет около 1,5 тыс. м. Он находится в районе Поднебесные Зубья (хребет Кузнецкий Алатау) на границе Кемеровской области и Хакасии.

В мае на Эльбрусе пропали шестеро туристов из Белоруссии, они не были зарегистрированы в ГУ МЧС и не обращались к гидам. Следователи начали проверку, однако спустя 36 часов их нашли живыми на высоте 3,8 тыс. м.