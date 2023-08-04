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«Известия» узнали о планах обязать магазины указывать цену товара за кг

«Известия»: торговые сети в России обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

Правовое управление Госдумы поддержало и рекомендовало к рассмотрению законопроект, в котором предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за 1 кг или 1 л. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

По данным издания, Госдума рассмотрит законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона «О защите прав потребителей» в первом чтении в октябре. В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили «Известиям», что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию.

На данный момент цена за товар зачастую не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается, что может раздражать покупателей и вызывать у них недоверие, заявил автор законопроекта вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона», — сообщил он.

Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объем. В 2022 году такой продукции продавалось больше, чем годом ранее, — такой вывод содержится в имеющихся у РБК данных сервиса «Продажи.рф».

«Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (от англ. shrinkflation — снижение объема или веса товара в упаковке. — РБК)», — полагают аналитики «Продажи.рф». Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.

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