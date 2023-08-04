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В Апшеронском районе Кубани град повредил более 200 домов

В Апшеронском районе Краснодарского края из-за града повреждения получили 236 домов

В Апшеронском районе Краснодарского края из-за града повреждения получили 236 домов. Об этом сообщила администрация муниципалитета в своем телеграм-канале.

Эпицентр сильных осадков в виде дождя и крупного града пришелся на село Черниговское. Местные жители пожаловались на частичные повреждения кровель домов и автомобилей. По состоянию на 20:00 3 августа пострадало 236 домов.

В село для мониторинга ситуации и оказания необходимой помощи жителям приехали исполняющий обязанности главы Александр Панюта, заместители главы и сотрудники администрации района. На 4 августа запланирован выход комиссии для оценки ущерба.

В середине июля в Лазаревском районе Сочи выпал град размером с куриное яйцо. В результате непогоды в домах выбило стекла, были повреждены автомобили. Кроме того, в Туапсе около берега заметили смерч. Из-за сильных дождей и ветра в регионе закрыли пляжи, купание в море запретили на несколько дней.

Теги
Краснодарский край Апшеронский район непогода
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