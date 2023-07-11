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В Сочи выпал град размером с куриное яйцо. Видео
Появились кадры с выпавшим в Сочи градом
В Лазаревском районе Сочи выпал крупный град. По словам очевидцев, размер некоторых градин достигает куриного яйца. Градом выбило несколько стекол в домах и повреждены автомобили. В Туапсе также около берега заметили смерч. Из-за непогоды — сильных дождей, ветра — в регионе закрыты пляжи, купание в море запрещено на несколько дней.
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