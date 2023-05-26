В Ростове-на-Дону выпал крупный град

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В Ростове-на-Дону прошел град размером с перепелиное яйцо, сообщило местное агентство «Панорама». Погодное явление зафиксировали в нескольких районах города, включая Западный и Северный.

Накануне в управлении МЧС по Ростовской области предупреждали о ливнях, грозе и граде с порывами ветра 20–23 м/с. На Таганрогской улице жители некоторых домов остались без света, пострадавшие предположили, что градом оборвало провода, сообщает ГТРК «Дон-ТР».

Издание 161.ru пишет, что из-за ливня и града многие улицы в Ростове затопило, в городе начались десятибалльные пробки. На дежурство «в местах возможных подтоплений» вышли 726 человек на 343 спецмашинах, написал глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Из-за непогоды в городе упало как минимум восемь деревьев, подтоплены пять частных домовладений и подъезд одного многоквартирного дома, сообщил мэр. Пострадавших нет.