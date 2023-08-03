В QIWI опровергли массовую блокировку кошельков

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Информация о массовой блокировке кошельков клиентов не соответствует действительности, сообщили РБК в Qiwi.

«Вчера мы усилили меры по защите данных и денег пользователей кошелька и сейчас запрашиваем дополнительную информацию и документы по некоторым пользователям. Если все в порядке, блокировку оперативно снимаем. Усиленные меры безопасности коснулись менее 0,1% нашей активной клиентской базы», — сообщили в компании.

В Qiwi добавили, что кошелек блокируют «в целях безопасности», в случае «подозрительной активности» или угрозы того, что к кошельку получили доступ третьи лица.

«Если кошелек заблокирован, и пользователь сомнительных операций не совершал, просим срочно обратиться в службу поддержки, мы разберемся в ситуации и поможем вам вернуть доступ», — говорится в компании.

3 августа пользователи Qiwi в комментариях под постами компании в соцсети «Вконтакте» пожаловались на блокировки кошельков и счетов. В ответ на жалобы в Qiwi ответили, что блокировка происходит, когда пользователи нарушают правила сервиса.