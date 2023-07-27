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QIWI отвергла информацию о возможном отзыве лицензии у КИВИ Банка

QIWI отвергла информацию о возможном отзыве лицензии у КИВИ Банка
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Компания QIWI опровергла сообщения о том, что входящий в группу КИВИ Банк может лишиться лицензии.

Сообщение опубликовано в телеграм-канале компании.

«Суть предписания регулятора КИВИ Банку уже была нами озвучена в пресс-релизе от 25 июля. В предписании нет упоминаний про лицензию», — заявили в компании.

В ней отметили, что ЦБ выявил недочеты, «типичные для крупных организаций уровня КИВИ Банка». «Мы ввели временные ограничения на снятие наличных и вывод средств физическими лицами с QIWI Кошельков на банковские счета и карты», — говорится в сообщении.

В QIWI заверили, что оплата картами компании, а также пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, оплата услуг, игр и товаров работают без ограничений.

В компании также сообщили, что плотно работают с регулятором. «Никаких предпосылок для отзыва лицензии нет», — отметили в компании.

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КИВИ Банк с 26 июля временно и частично ограничил вывод средств на банковские счета с кошельков физлицами, а также снятие наличных. Это было сделано по предписанию Центробанка.

В компании пояснили тогда, что Банк России в ходе проверки выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации выявил «недочеты, типичные для крупных организаций уровня» QIWI.

На сайте компания пояснила, что с 26 июля лимит на вывод средств на карты и счета других банков составит 1 тыс. руб. в месяц. Ограничение затронуло все кошельки пользователей. Также клиенты банка не могут:

  • вывести деньги из кошелька через систему быстрых платежей (СБП);
  • снимать наличные с QIWI Карт, даже в офисах QIWI и партнеров;
  • сделать перевод из QIWI Кошелька через Contact;
  • погасить кредит любого банка, кроме займов микрофинансовых организаций (МФО).

При этом к электронному кошельку можно привязать банковскую карту QIWI и использовать ее для оплаты в магазинах.

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QIWI Центробанк Отзыв лицензии
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