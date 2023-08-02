Минобороны отчиталось о наступлении на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска ведут наступление на купянском направлении, улучшая свое тактическое положение. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны.

«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, наступая в направлении населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Тимковка Харьковской области, улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.

Также российские войска отразили две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Штурмовая авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ у населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское, Артемовка ЛНР.

Потери ВСУ на купянском направлении составили: 40 солдат, две бронемашины, РСЗО «Град», польская САУ Krab, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и самоходные гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», сообщили в Минобороны.

Утром Минобороны отчиталось о срыве пяти атак штурмовых групп механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении. В отражении атак принимали участие авиация и артиллерия. В отчете также сказано, что российские войска взяли под контроль семь опорных пунктов ВСУ близ сел Кармазиновка и Червонопоповка в ЛНР.