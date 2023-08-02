Минобороны отчиталось о наступлении на купянском направлении

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 101,93 (+1,23) Инвестиции, 17:02 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 92,84 (+1,07) Инвестиции, 17:02
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 18:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:03
В российский прокат выйдет призер Канн — фильм «Рецепт любви» Life, 17:55
В Минфине Бельгии опровергли дедлайн НРД по разблокировкам активов Инвестиции, 17:55
Путин поручил отправить в библиотеки новых регионов более 2,5 млн книг Политика, 17:50
Турция вошла в пятерку самых дорогих курортов для россиян Общество, 17:43
Минобороны отчиталось о наступлении на купянском направлении Политика, 17:37
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Непомнящий выиграл первую партию на Кубке мира по шахматам Спорт, 17:35
РФС напомнил, что Буффон дебютировал за сборную в матче с Россией Спорт, 17:27
Электробусы и клены: как в Москве снижают выбросы парниковых газов РБК и ДПиООС, 17:25
Курс доллара превысил ₽94 впервые с 28 марта 2022 года Инвестиции, 17:24
«Норникель» сообщил о снижении выручки за первое полугодие Инвестиции, 17:18
На Украине школьников обучат обращаться с дронами и оказывать медпомощь Общество, 17:12
В Амурской области 9-летняя девочка умерла после пребывания в лагере Общество, 17:06
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось о наступлении на купянском направлении

Минобороны: российские войска ведут наступление на купянском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска ведут наступление на купянском направлении, улучшая свое тактическое положение. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны.

«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, наступая в направлении населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Тимковка Харьковской области, улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.

Также российские войска отразили две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Штурмовая авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ у населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское, Артемовка ЛНР.

Потери ВСУ на купянском направлении составили: 40 солдат, две бронемашины, РСЗО «Град», польская САУ Krab, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и самоходные гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», сообщили в Минобороны.

Утром Минобороны отчиталось о срыве пяти атак штурмовых групп механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении. В отражении атак принимали участие авиация и артиллерия. В отчете также сказано, что российские войска взяли под контроль семь опорных пунктов ВСУ близ сел Кармазиновка и Червонопоповка в ЛНР.

Теги
Украина Военная операция на Украине Минобороны ЛНР Харьковская область
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Минобороны обвинило ВСУ в атаке эскорта гражданского судна в Черном море
Политика
Минобороны сообщило о срыве пяти атак ВСУ на краснолиманском направлении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter