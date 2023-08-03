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В Екатеринбурге на улице нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку

В Екатеринбурге на улице нашли потерявшуюся пятилетнюю девочку
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Полиция Екатеринбурга ищет родителей пятилетней девочки, которую нашли на улице без присмотра взрослых. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД Свердловской области.

Девочку обнаружили местные жители на улице Баумана, 51. Они сообщили об этом полиции. Девочка назвала полиции свое имя и возраст, однако не смогла ответить, где живет.

Полиции удалось установить, что девочка вместе с отцом ходила кататься на велосипеде. Спустя какое-то время отец оставил ее одну гулять на площадке и сказал, что вскоре вернется, но не пришел.

На время поиска родителей ребенка поместили в детский приют.

«Органы внутренних дел проводят комплекс мероприятий, направленных на установление точных личностных данных обнаруженного ребенка, а также ее папы и мамы. С этой целью инспекторы опрашивают жителей микрорайона, где нашли малышку. По городу распространены ориентировки», — отметил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В середине июля в городе Шахты Ростовской области обнаружили пропавшую шестилетнюю девочку. Ребенок пропал во время прогулки во дворе: когда родственница девочки отвлеклась, ее увел неизвестный мужчина. Ребенка нашли в доме мужчины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК), максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.

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Свердловская область МВД Екатеринбург ребенок
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