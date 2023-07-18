Полицейские нашли пропавшую в Шахтах шестилетнюю девочку

Полицейские города Шахты в Ростовской области нашли пропавшую шестилетнюю девочку, которую с детской площадки увел неизвестный мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Ребенок пропал во время прогулки во дворе: когда родственница девочки отвлеклась, ее увел неизвестный мужчина. Полицейские опросили близких девочки и очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. К поискам ребенка привлекли волонтеров.

Полицейские установили личность мужчины, который увел девочку. У него дома пропавший ребенок и был найден. Девочку осматривают медики, подозреваемого доставили в отдел полиции.

Мужчиной, который увел ребенка, оказался житель Шахт 1981 года рождения, сообщило ростовское управление Следственного комитета. Мотивы его действий выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего (п. «д» ч.2 ст.126 УК), максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.