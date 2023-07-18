Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 102,03 (+0,38) Инвестиции, 18 июл, 16:31 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 90,69 (+0,27) Инвестиции, 18 июл, 16:31
Как у зрителей пропал интерес к российскому футболу при Fan ID Спорт, 00:00
Шохин оценил затраты бизнеса из-за расширения списка выбросов в ₽40 млрд Бизнес, 00:00
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 18 июл, 23:55
Полицейские нашли пропавшую в Шахтах шестилетнюю девочку Общество, 18 июл, 23:48
МИД поставил ООН дедлайн по решению проблем с сельхозэкспортом России Политика, 18 июл, 23:28
В Ростовской области шестилетняя девочка ушла с неизвестным и пропала Общество, 18 июл, 23:28
Экс-президента банка «Югра» отправили в СИЗО в рамках дела о растрате Финансы, 18 июл, 23:16
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Магазины, кафе и другие услуги: кварталы рядом с торговыми центрами РБК и ПИК, 18 июл, 23:11
Медведев заявил о нехватке кадров на оборонных предприятиях Политика, 18 июл, 23:02
Пентагон назвал условия паритета Украины и России по истребителям Политика, 18 июл, 22:44
Недвижимость и пассивный доход: что такое сервисные апартаменты РБК и ПИК, 18 июл, 22:31
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря Политика, 18 июл, 22:30
В Совбезе ООН призвали не допустить создание «машин-убийц» на основе ИИ Политика, 18 июл, 22:19
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 18 июл, 22:06
Общество ,  
0 

Полицейские нашли пропавшую в Шахтах шестилетнюю девочку

Полиция нашла пропавшую в Шахтах шестилетнюю девочку, которую увел неизвестный мужчина

Полицейские города Шахты в Ростовской области нашли пропавшую шестилетнюю девочку, которую с детской площадки увел неизвестный мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Ребенок пропал во время прогулки во дворе: когда родственница девочки отвлеклась, ее увел неизвестный мужчина. Полицейские опросили близких девочки и очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. К поискам ребенка привлекли волонтеров.

Полицейские установили личность мужчины, который увел девочку. У него дома пропавший ребенок и был найден. Девочку осматривают медики, подозреваемого доставили в отдел полиции.

Мужчиной, который увел ребенка, оказался житель Шахт 1981 года рождения, сообщило ростовское управление Следственного комитета. Мотивы его действий выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего (п. «д» ч.2 ст.126 УК), максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.

Теги
Шахты Ростовская область полицейские Следственный комитет Дети похищение
Материалы по теме
Полиция нашла пропавших в Красноярске мальчиков
Общество
В Красноярске пропали двое детей
Общество
Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter