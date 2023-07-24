На тайваньской военной базе при проверке взорвалась мина 120 мм

Девять человек госпитализировали после взрыва мины на военной базе на Тайване

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На военной базе на северо-востоке Тайваня взорвался 120-миллиметровый минометный снаряд, госпитализированы девять человек. Об этом сообщает Центральное информационное агентство частично признанного государства.

Причина взрыва пока не известна, он произошел во время технической проверки боеприпасов. Мина взорвалась на территории военного лагеря Килун Сянфэн, где хранятся боеприпасы северной группировки войск Тайваня.

Госпитализированы девять человек. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, при взрыве у них оторвало руки.

В середине июля взрыв произошел на ярмарке в городе Цзяи на юге Тайваня, пострадали 28 человек. Среди пострадавших были трое детей. В пожарной службе сообщили, что взорвался газ.