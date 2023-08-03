СК завел уголовное дело после избиения подростков в Нижнем Новгороде

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В Нижегородской области завели уголовное дело после нападения на двух подростков, сообщили в региональном Следственном управлении.

По версии следствия, на двух 18-летних подростков ночью 1 августа напала группа мужчин на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Злоумышленники нанесли удары в область головы, их остановили прохожие.

Возбуждено уголовное дело по статье о групповом покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «ж» ч.2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по статье — лишение свободы до 15 лет с ограничением свободы до двух лет или без такового.

Следствие выясняет обстоятельства преступления и устанавливает личности напавших на подростков мужчин.

Телеграм-канал Baza сообщил, что нападавшим «не понравился цвет волос одного из парней». Подростки не отреагировали на оскорбления, но группа мужчин догнала их и избила. Как рассказали пострадавшие, одному разбили лицо, другой получил ушиб ребер.

В июле суд арестовал двух мужчин, которые напали на юношу в подмосковном городе Электросталь и сняли с него скальп из-за зеленого ирокеза. Злоумышленники нанесли несколько ран ножом, обрили молодого человека налысо и скрылись. Уголовное дело возбудили по пп. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц, из хулиганских побуждений и с применением оружия) и ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия). Максимальное наказание по первой статье — семь лет лишения свободы, по второй — пять лет.