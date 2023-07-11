Подозреваемые объяснили нападение на юношу с ирокезом в Электростали

Подозреваемые в нападении на юношу с ирокезом в Электростали объяснили это алкоголем

Фото: МВД России

Один из напавших в Электростали на молодого человека с зеленым ирокезом и срезавших ему скальп объяснил свой поступок алкогольным опьянением. Видео опубликовало МВД, передает «Фонтанка».

«Порезал человека», — признался задержанный. В ответ на вопрос, как именно, он ответил: «Не знаю, пьяный был, не помню». Вину мужчина признал.

Второй подозреваемый подтвердил, что в день нападения они «распивали спиртные напитки» неподалеку от общежития. К ним подошли двое молодых людей и начали разговор. «У них были длинные волосы, у одного были длинные желтые волосы, у второго просто длинные волосы», — вспомнил он. Затем друг попросил его «сбегать за ножом». «Я думал, он приколется там как-нибудь, напугает их. <...> А он начал отрезать ему челку», — рассказал он.

Нападение произошло вечером 9 июля на улице Спортивной. Потерпевший получил «скальпированную рану волосяной части головы». Первого подозреваемого задержали в Электростали 10 июля, им оказался житель Коми 1999 года рождения. Второго задержали на следующий день — он скрывался на территории Обнинска в Калужской области.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК), и об умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 112 УК). Максимальное наказание по первой — семь лет лишения свободы, по второй — пять лет.