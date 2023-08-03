Минздрав: число погибших в результате крушения вертолета на Алтае выросло до шести

Число погибших в результате крушения вертолета на Алтае выросло до шести

Фото: ТАСС

Вторая женщина из трех пострадавших, эвакуированных из Республики Алтай в Алтайский край после крушения вертолета Ми-8, умерла в больнице. Об этом РБК сообщили в пресс-служба Минздраве Алтайского края.

«Скончалась женщина в городской больнице № 3 в центре термических поражений. Мужчина стабильный», — сообщили в ведомстве.

Крушение частного туристического вертолета Ми-8 произошло 27 июля. Сначала говорилось о четырех погибших и десяти пострадавших. Еще двум пассажирам медицинская помощь не понадобилась. Затем число погибших выросло до пяти.

Авиакатастрофа произошла при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района, который расположен вблизи границы с Казахстаном. По предварительным данным, машина задела электрические провода, после чего начался пожар.