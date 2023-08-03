Замглавы генштаба ВС Ирана в августе посетит Москву

Замглавы генштаба ВС Ирана примет участие в Московской конференции по безопасности

Заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Ирана планирует в середине августа принять участие в Московской конференции по безопасности. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

«Иран будет представлен на уровне заместителя начальника генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран», — сказал посол.

График и детали визита еще прорабатываются, поэтому пока неизвестно, встретится ли иранская делегация с министром обороны Сергеем Шойгу, заявил дипломат.

Российские и иранские военные регулярно контактируют для обсуждения вопросов безопасности. 21 июля прошли телефонные переговоры на уровне заместителей глав Минобороны — генерал-полковника Александра Фомина и его иранского коллеги Ходжатоллы Корейши. Стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Тегерана, региональную безопасность и международную обстановку.

В ежегодной Московской конференции по международной безопасности принимают участие представители оборонных ведомств, международные организации и неправительственные эксперты. В 2023 году она начнется 15 августа.