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Замминистра обороны России и Ирана обсудили военное сотрудничество

Замглавы Минобороны России Фомин и его иранский коллега Корейши обсудили сотрудничество
Александр Фомин (в центре)
Александр Фомин (в центре) (Фото: Минобороны России)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин поговорил по телефону с иранским коллегой Ходжатоллой Корейши. Об этом сообщается на сайте российского Минобороны.

Стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Тегерана, региональную безопасность и международную обстановку.

Российские и иранские власти регулярно контактируют, обсуждая в том числе вопросы безопасности и обороны. В конце июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и главнокомандующий силами правопорядка Ирана поговорили о взаимодействии двух стран «по линии спецслужб и правоохранительных органов».

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