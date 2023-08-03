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Гусман сообщил об отмене церемонии награждения премии «Ника» в 2023 году

Гусман: в 2023 года церемонии награждения кинопремии «Ника» не будет

Церемонию вручения наград на кинопремии «Ника» в 2023 году проводить не будут, рассказал ТАСС художественный руководитель мероприятия Юрий Гусман.

По его словам, в этом году церемония проводиться «не будет точка, уже пропущены все сроки». Он выразил надежды, что весной 2024-го удастся «вернуться к прежнему формату». Гусман отметил, что президиум академии решил вручить статуэтки лауреатам «Ники» 2021 года, поскольку церемония в прошлом году не состоялась. Одна из премий уже была вручена актеру Александру Ширвиндту.

Гусман отметил, что в формате «возвращения долгов» академия буде вручать в этом году премии другим лауреатам. Весь список победителей за 2021 год станет известен после выхода отчетного фильма, который должен охватить все 35 лет существования премии. «Мы туда включим рассказ о лауреатах других лет, историю «Ники». Но тут даже важна не история «Ники», тут намного важнее история советского и российского кино, как в зеркале отраженная в национальной премии «Ника», — заключил худрук.

В 2022 году церемонию вручения кинопремии «Ника» сперва перенесли на осень, а затем — на следующий, 2023-й год. Тогда Гусман говорил, что мероприятие было придумано как «веселый праздник», и превращать его в «просто формальное вручение или какое-то академическое» событие не хочется. В 2020-ом церемония также не проводилась из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Первая церемония вручения премии «Ника» состоялась в 1988 году в Центральном доме кинематографистов. Она вручается ежегодно в нескольких номинациях за лучшие отечественные фильмы предыдущего года.

Теги
«Ника» премия кинематография
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