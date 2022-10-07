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Чухрай сообщил о переносе премии «Ника» на следующий год

Режиссер Павел Чухрай: премия «Ника» в 2022 году не состоится
Художественный руководитель премии Юлий Гусман заявил, что «Ника» была задумана как веселый праздник и организаторы не хотят превращать ее в академическое мероприятие. В следующем году награды вручат за два года
Павел Чухрай
Павел Чухрай (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

Национальная кинематографическая премия «Ника» в этом году не состоится, лауреатов премии за два года объявят в следующем году, сообщил «Интерфаксу» член президиума премии, режиссер Павел Чухрай.

«Переносится. В следующем году соискатели будут за два года», — сказал он.

«Мне кажется, что «Ника» была придумана как веселый праздник, и превращать его в просто формальное вручение или какое-то академическое [мероприятие] всегда не хочется», — пояснил «РИА Новости» перенос премии ее основатель и художественный руководитель Юлий Гусман.

В прошлые годы «Нику» чаще всего вручали весной. В этом году ее решили перенести на осень, причины этого не указывались.

Премия «Ника» вручается с 1988 года. Среди ее лауреатов Кира Муратова, Алексей Герман, Павел Чухрай, Алексей Балабанов, Алексей Учитель, Андрей Звягинцев, Федор Бондарчук, Александр Сокуров, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, Олег Янковский, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Елена Лядова, Ингеборга Дапкунайте, Алена Бабенко, Алиса Фрейндлих и другие.

Основателем и художественным руководителем премии «Ника» является режиссер Юлий Гусман, возглавляет одноименную академию режиссер Андрей Кончаловский. В президиум академии входят несколько десятков известных режиссеров и актеров.

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